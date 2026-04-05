Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти через онлайн-платформу «Допомагай», яка допомагає переселенцям швидко отримати тимчасовий прихисток у безпечних регіонах України та за кордоном, повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує власників нерухомості та людей, які потребують житла через війну. Користувачі можуть переглядати оголошення від приватних осіб, що готові надати кімнату або будинок без оплати. Нові варіанти з’являються регулярно, зокрема у різних населених пунктах Полтавщини.

Серед актуальних пропозицій — кімната в приватному будинку у селищі Заводське Лохвицького району. Помешкання облаштоване всіма необхідними зручностями та доступне на будь-який термін для жінки з дитиною. Власники готові прийняти родину у холодний період, якщо виникнуть труднощі з опаленням. Житло розраховане на двох осіб.

Ще один варіант розташований у селі Козлівщина Котелевського району. Будинок оснащений газовим опаленням, водопостачанням, каналізацією та душем. У приміщенні є інтернет, бойлер і інвертор на випадок відключення електрики. На подвір’ї — літня кухня. Власники шукають людину для спільного проживання та взаємної допомоги, перевагу віддають жінці. У селі працюють школа, дитсадок і магазини, а транспортне сполучення з Полтавою зручне.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області також пропонують у Пирятині на вулиці Коцюбинського. Там доступний будинок із трьома кімнатами, газовим опаленням та базовими умовами для проживання. Зручності облаштовані на подвір’ї, поруч є ліс, річка та господарські будівлі. Однією з умов проживання є допомога у догляді за жінкою віком 87 років. Дім розрахований на сім’ї з дітьми і може прийняти до трьох осіб.

Такі ініціативи допомагають переселенцям швидше знаходити прихисток, адаптуватися до нових умов та підтримувати стабільність у повсякденному житті.

Нагадаємо Politeka писала, Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області: як отримати додаткові виплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які подробиці розкрито.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Полтавській області: як змінилась вартість.