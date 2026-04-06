Дефіцит продуктів у Харкові має тимчасовий характер і не створює загрози для стабільного забезпечення населення найближчим часом.

Останніми тижнями у місті спостерігають дефіцит продуктів у Харкові, повідомляють місцеві покупці через різке зростання ціни на гречку, передає Politeka.

Попит на цю соціально важливу крупу залишається стабільно високим. Навіть невеликі зміни у виробництві або постачанні швидко відображаються на цінниках у магазинах.

У Міністерстві економіки пояснюють: головна причина — менший урожай минулого сезону порівняно з попередніми роками. Додатково вплинуло сезонне скорочення запасів перед початком нових польових робіт. Гречка відноситься до нішевих культур, для яких характерні циклічні коливання виробництва через погодні умови та рішення аграріїв.

Попри зростання цін, фактичного дефіциту товару наразі немає. На полицях магазинів вистачає обсягів для задоволення внутрішнього попиту. Мінекономіки зазначає, що продукції менше через обмежений імпорт і минулорічний урожай, проте порожніх полиць не спостерігається.

Фахівці прогнозують, що у 2026 році площі під гречкою можуть зрости на 15–20%. Це дозволить отримати врожай, близький до річного споживання. Після надходження нового зерна пропозиція збільшиться, а ціни поступово стабілізуються, ймовірно у другій половині року.

На формування вартості також впливають логістика, погодні умови та рівень внутрішнього споживання. Оскільки країна майже повністю забезпечує себе цим продуктом самостійно, будь-які зміни у виробництві одразу відображаються на ринку.

Експерти наголошують, що дефіцит продуктів у Харкові має тимчасовий характер і не створює загрози для стабільного забезпечення населення найближчим часом.

