Дефіцит овочів у Харкові посилюється на тлі подорожчання тепличних помідорів та скорочення пропозиції на внутрішньому ринку, передає Politeka.

За останній тиждень в Україні зафіксували зростання вартості тепличних томатів приблизно на 10%. Аналітики пояснюють ситуацію нестачею продукції у господарствах і зменшенням обсягів імпортних поставок.

Додатковим фактором стало подорожчання турецьких томатів, які залишаються одним із головних джерел постачання для українського ринку. Через переорієнтацію експорту Туреччини на країни Євросоюзу обсяги для України скоротилися, що посилило ціновий тиск.

Станом на квітень 2026 року середня ціна кілограма тепличних помідорів сягає 160–180 гривень. Це майже на 77% більше, ніж за аналогічний період торік.

Експерти зазначають, що українські тепличні господарства лише виходять на активну фазу сезону, тому поки не здатні повністю перекрити попит. Така ситуація зберігає залежність від зовнішніх постачань і підтримує високий рівень вартості.

У галузі прогнозують, що з початком масового збору врожаю внутрішня пропозиція поступово зростатиме. Це може стабілізувати ринок і сповільнити темпи здорожчання.

На цьому тлі дефіцит овочів у Харкові розглядають як частину ширшої тенденції скорочення пропозиції овочевої продукції на українському ринку.

Крім того, у місті також відбулося подорожчання продуктів.

Зміни у вартості зафіксовані у різних сегментах ринку, і це вже відображається на середніх показниках по країні. У контексті загальної динаміки подорожчання продуктів у Харкові пояснюють коливанням постачання та сезонними факторами.

