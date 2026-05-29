Дефіцит овочів у Харкові розглядається як частина ширшої тенденції скорочення пропозиції овочевої продукції в Україні.

Дефіцит овочів у Харкові посилюється на тлі подорожчання тепличних помідорів і скорочення пропозиції на внутрішньому ринку, передає Politeka.

За останній тиждень в Україні зафіксовано зростання вартості тепличних томатів приблизно на 10%. Аналітики пояснюють це нестачею продукції в господарствах та зменшенням обсягів імпортних поставок.

Додатковим фактором стало подорожчання турецьких томатів, які залишаються ключовим джерелом постачання для українського ринку. Через переорієнтацію експорту Туреччини на країни ЄС обсяги для України скоротилися, що посилило ціновий тиск.

Станом на квітень 2026 року середня ціна кілограма тепличних помідорів сягає 160–180 гривень, що майже на 77% більше, ніж торік у цей самий період.

Експерти зазначають, що українські тепличні господарства лише виходять на активну фазу сезону, тому поки не можуть повністю перекрити попит. Це зберігає залежність від зовнішніх постачань і підтримує високий рівень цін.

У галузі прогнозують, що з початком масового збору врожаю внутрішня пропозиція поступово зросте, що може стабілізувати ринок і знизити темпи подорожчання.

На цьому тлі дефіцит овочів у Харкові розглядається як частина ширшої тенденції скорочення пропозиції овочевої продукції в Україні.

Крім того, у місті також відбулося подорожчання продуктів.

Зміни у вартості зафіксовані у різних сегментах ринку, і це вже відображається на середніх показниках по країні. У контексті загальної динаміки подорожчання продуктів у Харкові пояснюють коливанням постачання та сезонними факторами.

Джерело: finway

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.