Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються завдяки зусиллям міжнародних місій, українських благодійних фондів, а також місцевих громад, повідомляє Politeka.

У зв’язку із запровадженням в Україні базової соціальної допомоги, у деяких регіонах формати підтримки змінюються.

Набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можуть частково або повністю замінити грошовими виплатами. Попри це, гуманітарні місії продовжують свою роботу на місцях.

Зокрема, Організація Об’єднаних Націй заклала на гуманітарні програми для України 2,3 млрд доларів, і значна частина цих коштів спрямовується на допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Товариство Червоного Хреста України також забезпечує людей необхідним через мережу своїх регіональних відділень, де громадяни отримують безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві або спеціальні сертифікати на покупки.

Паралельно з цим, благодійна організація "Карітас" видає продовольчі набори для тих внутрішньо переміщених осіб, які проживають у громаді до 90 днів.

Продовольчі підтримка формується з огляду на ресурси партнерських організацій та потреби конкретних родин.

Щоб дізнатися актуальну інформацію про видачу допомоги, людям радять користуватися державною платформою єДопомога, застосунком Де Допомога або безпосередньо звертатися до місцевих територіальних центрів соціального обслуговування.

Також корисна інформація оперативно з’являються на офіційних Telegram-каналах благодійних фондів та міських громад, де публікують графіки видачі та детальні умови отримання наборів.

Джерело: pokrovsk24.news

