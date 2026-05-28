Грошова допомога для ВПО в Полтавській області передбачає щомісячні виплати у розмірі 3600 грн на одну особу протягом трьох місяців, повідомляє Politeka.

Загальна сума фінансової підтримки на одну людину за весь період становить 10 800 грн.

Багатоцільова програма фінансової підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців спрямована на покриття базових потреб громадян.

Оформлення грошової допомоги для ВПО в Полтавській області здійснюється через одноразову реєстрацію, а самі виплати нараховуються на домогосподарство.

Подати заявку на участь у цій програмі можуть внутрішньо переміщені особи, які отримали відповідну довідку протягом останніх 6 місяців.

Також право на реєстрацію мають особи, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022, або люди, які повернулися до свого постійного місця проживання в Україні.

Важливою умовою є те, що заявник не повинен отримувати аналогічну фінансову підтримку від інших організацій протягом останніх 3 місяців.

Для оформлення виплат родина має відповідати певним критеріям уразливості та мати дохід менше 6318 грн на одну особу.

До таких категорій належать одинокі батьки з дітьми, люди віком 55 років і старше, а також особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Реєстрація на грошову допомогу для ВПО в Полтавській області здійснюється через пункти збору даних, де головним партнером виступає БФ «Право на захист».

Для успішної подачі заявки необхідно підготувати обов’язковий пакет документів.

До нього входять паспорт або ID-картка, ідентифікаційний код, довідка ВПО, свідоцтва про народження дітей, а також офіційне підтвердження вразливості та рахунок IBAN.

Джерело: enableme.com.ua

