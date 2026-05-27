Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Харківській області та інших регіонах країни посилять для окремих категорій бізнесу, повідомляє Politeka.

Відповідні зміни передбачає оновлена редакція Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Про це проінформувала пресслужба Незалежної асоціації банків України. Перший такий документ підписали 10 грудня 2024 року, і наразі до нього приєдналися 25 банків та фінансових установ.

Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Харківській області зачеплять новостворених та неактивних фізичних осіб-підприємців, а також нові і неактивні юридичні особи із ознаками ризикової діяльності.

Для так званих "сплячих" та щойно відкритих ФОПів передбачені чіткі місячні ліміти на фінансові операції. Впровадження нововведень відбуватиметься поетапно.

Через 3 місяці з дати підписання меморандуму, тобто з серпня 2026 року, підприємці 1 групи зможуть переказувати до 600 тисяч гривень. Для ФОП 2 і 3 групи цей ліміт становитиме 3 млн грн.

Наступний етап розпочнеться через 6 місяців з дати підписання документу, а саме з листопада 2026 року. Тоді заборони стануть жорсткішими.

Підприємцям 1 групи дозволять перекази до 400 тис. грн, а представникам 2 і 3 групи до 1 млн грн на місяць. Для нових та неактивних юридичних осіб ліміти суми переказів на місяць також залежатимуть від дати.

Із серпня 2026 року обмеження становитиме 5 млн грн, а з листопада 2026 року сума зменшиться до 2 млн грн. Це означає, що обмеження на карткові перекази з 1 червня у Харківській області з часом будуть лише посилюватися.

