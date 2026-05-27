Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Полтавській області посилять через оновлену редакцію Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, повідомляє Politeka.

Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Полтавській області запроваджують для новостворених та неактивних фізичних осіб-підприємців, а також для нових і «сплячих» компаній.

Як зазначили у пресслужці Незалежної асоціації банків України, перший документ, який регулював ліміти на такі фінансові операції, підписали 10 грудня 2024 року.

Запровадження нових лімітів розбили на кілька етапів. Для новостворених і неактивних підприємців першої групи місячний ліміт із серпня 2026 року складе 600 тисяч гривень.

З листопада 2026 року сума зменшиться до 400 тисяч гривень. Для представників другої та третьої груп ФОП ліміти встановлять на рівні 3 млн грн із серпня та 1 млн грн із листопада 2026 року.

Юридичні особи також підпадають під обмеження на карткові перекази з 1 червня у Полтавській області.

З серпня 2026 року для нових та неактивних компаній ліміт переказів становитиме 5 млн грн на місяць, а з листопада 2026 року ця сума знизиться до 2 млн грн.

У ситуаціях, коли встановлені ліміти не задовольняють потреби бізнесу через сезонність роботи або капітальні витрати, підприємці мають право діяти за чітким алгоритмом.

Потрібно звернутися до своєї фінансової установи та надати документи, які підтверджують необхідність підвищення лімітів та легальність проведення операцій у великих обсягах.

Національний банк України почав впроваджувати подібні заходи контролю раніше.

У грудні 2024 року регулятор підписав меморандум із профільними асоціаціями та чотирма банками, яким запровадили ліміти для фізичних осіб у розмірі до 150 000 грн на місяць з 1 лютого 2025 року та до 100 000 грн на місяць з 1 червня 2025 року.

