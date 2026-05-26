Грошова допомога для ВПО в Харківській області тепер надаватиметься за оновленими часовими рамками, повідомляє Politeka.

Міністерство соціальної політики продовжило термін подачі відповідних заяв до початку літа.

Переселенці можуть подати документи на підтримку на проживання до 1 червня 2026 року, хоча раніше крайнім терміном урядовці визначали 1 травня.

Зокрема нарахування грошової допомоги для ВПО в Харківській області для дітей внутрішньо переміщених осіб здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року.

Ця норма діятиме незалежно від рівня доходів батьків за умови, що вони встигнуть оформити звернення до визначеного червня.

Розмір фінансової підтримки на кожну дитину становить 3000 гривень щомісячно. Ще одна суттєва зміна торкнеться непрацездатних громадян серед переселенців.

Оскільки в країні зріс прожитковий мінімум, люди, яким раніше припинили виплати через перевищення граничного доходу, можуть звернутися за переглядом справ.

Оновлені нарахування з 1 січня 2026 року відбудуться у разі подачі заяви до 1 червня 2026 року.

Держава також переглянула загальну тривалість надання фінансової підтримки для людей. Максимальну кількість шестимісячних періодів для виплат збільшили з чотирьох до п’яти.

Завдяки такому кроку найбільш вразливі категорії українців отримуватимуть грошову допомогу для ВПО в Харківській області на пів року довше.

Наразі чинна програма діятиме до лютого 2026 року, а кошти призначають на шість місяців на всю сім’ю і перераховують одній уповноваженій особі.

Джерело: espreso.tv

