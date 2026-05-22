Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області також стосується водопостачання та каналізаційних послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області охопить одразу кілька комунальних послуг у Сахновщинській та Берестинській громадах, що вже підтверджують місцеві адміністрації, передає Politeka.

Нові розцінки затверджені для населення, установ і підприємств після рішення виконавчого комітету від 8 травня 2026 року.

Основна причина змін — необхідність забезпечити стабільну роботу комунальних служб і підтримувати санітарний стан населених пунктів на належному рівні.

Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Сахновщинської громади.

У Сахновщині з початку літа оновлюється плата за вивезення побутових відходів. Для мешканців багатоквартирних будинків, приватного сектору та Дар-Надіївського старостинського округу встановлено фіксований щомісячний платіж — 30 грн з ПДВ на одну особу.

Для бюджетних установ і підприємств вартість послуги сміттєвоза становитиме 186,34 грн за один контейнер.

Окремо Підвищення тарифів в Харківській області стосується водопостачання та каналізаційних послуг у Берестині та частині сіл громади. Тут ціна за кубометр зростає зі 150 до 180 грн.

Водночас для населення передбачено механізм часткової компенсації з місцевого бюджету, що дозволяє не оплачувати повну нову ставку.

Місцева влада наголошує на важливості своєчасних розрахунків за комунальні сервіси, адже це впливає на безперервність їхньої роботи та стан інфраструктури.

Також варто зауважити, що подальші коригування тарифів залишаються можливими й залежатимуть від економічної ситуації та витрат підприємств.

