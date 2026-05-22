Доплати для пенсіонерів у Харківській області залишаються важливою темою для жителів регіону, адже громадяни з великим страховим стажем можуть щомісяця отримувати додаткові виплати понад 500 гривень, повідомляє Politeka.

Відповідні нарахування залежать від кількості років праці понад визначену державою норму.

У Пенсійному фонді пояснюють, що кожен додатковий рік враховується окремо під час формування підсумкової суми. Саме тому розмір надбавки для людей із тривалим трудовим періодом може суттєво відрізнятися.

У 2026 році для оформлення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для виходу у 63 роки достатньо 23 років, а у 65 — не менше 15. Перевищення цих показників дає право на додаткові кошти.

Для громадян, яким виплати призначили до жовтня 2011 року, діють інші правила. Чоловікам понаднормові роки враховують після 25 років праці, жінкам — після 20. Для пізніших призначень межа становить 35 і 30 років відповідно.

Формула передбачає збільшення у розмірі 1% за кожен додатковий рік. Водночас максимальна сума обмежується прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб. Наразі за один рік можна отримати до 25,95 гривні.

Таким чином люди з понаднормовим стажем близько 20 років здатні розраховувати на щомісячне збільшення більш ніж на пів тисячі гривень. Для працюючих пенсіонерів остаточний перерахунок зазвичай проводять уже після завершення трудової діяльності.

У профільному відомстві також зазначають, що Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть поєднуватися з іншими віковими та соціальними надбавками. Це безпосередньо впливає на фінальний розмір щомісячного забезпечення.

Фахівці додають, що подальші зміни механізму нарахувань залежатимуть від економічної ситуації та можливостей державної системи соціальної підтримки.

