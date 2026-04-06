Подорожчання продуктів у Харкові фіксують за даними моніторингу цін, що впливає на гаманці місцевих мешканців.

Подорожчання продуктів у Харкові видно на прикладі окремих товарів щоденного вжитку, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Харкові підтверджують актуальні дані з офіційного сайту Мінфіну, де зафіксовано зростання вартості низки товарів у порівнянні з березнем 2026 року.

Зокрема, йдеться про бакалію, соуси та хлібо-булочні вироби, які регулярно купують споживачі. Одним із прикладів є олія Щедрий Дар рафінована об’ємом 850 мл, середня вартість якої наразі становить 91,50 грн.

У мережі Auchan її продають за 92,50 грн станом на 10.03.2026, тоді як у Novus ціна складає 90,49 грн на ту ж дату.

Водночас, місяць тому середня вартість цього товару була нижчою і становила 85,02 грн. Зокрема, у Novus вона дорівнювала 86,58 грн, в Auchan 85,46 грн, а в Metro 83,00 грн.

Також подорожчання продуктів у Харкові простежується на прикладі томатної пасти Чумак вагою 350 гр. Станом на 06.04.2026 у Megamarket її продають за 93,90 грн, що відповідає середній поточній ціні.

Для порівняння, у березні цей товар коштував у середньому 87,75 грн, що свідчить про поступове зростання вартості.

Окремо варто звернути увагу на хлібо булочні вироби, де також зафіксовані зміни. Наприклад, батон Батон Рум'янець нарізка вагою 450 гр у Metro коштує 32,30 грн, а в Novus 35,99 грн, що формує середню ціну на рівні 34,15 грн.

Місяць тому цей показник становив 33,10 грн. Ще один популярний товар, батон Київський Нарізний 500 гр, зараз продається у Novus за 40,46 грн, а в Auchan за 37,60 грн, із середньою ціною 39,03 грн. У березні вона була нижчою і складала 36,80 грн.

