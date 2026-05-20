Прогноз на тиждень з 21 по 27 травня у Харкові свідчить, що найближчими днями у місті переважатиме похмура погода з періодичними опадами, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 травня у Харкові передбачає, що 21 травня від самого ранку й до вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Вдень повітря прогріється до +27°. У денні та вечірні години очікується дощ.

22 травня синоптики також прогнозують переважно похмуру атмосферу. Температура вночі триматиметься на рівні +16°, удень очікується до +26°. У денний та вечірній час йтиме дрібний дощ.

Про це інформують в Українському гідтрометеорологічному центрі.

23 травня перша половина дня буде ясною, однак після обіду у місті знову з’являться хмари. Вночі прогнозують +16°, удень до +25°. У денні та вечірні години очікується дрібний дощ.

24 травня умови суттєво не зміняться. Температура протягом доби коливатиметься від +16° вночі до +25° вдень. У другій половині дня та ввечері прогнозують невеликий дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 травня у Харкові також показує, що друга половина періоду буде більш вологою та прохолодною.

25 травня хмари, які з’являться ще вранці, протримаються майже увесь день. Вдень очікується дощ, який ближче до вечора припиниться. Максимальна температура повітря становитиме близько +25°.

26 травня небо над містом залишатиметься хмарним від ранку й до вечора. Дрібний дощ прогнозують практично на весь день. Температура повітря вночі становитиме +16°, вдень повітря прогріється до +24°.

27 травня вночі прогнозують +14°, у денні години температура підніметься до +22°, а ввечері знизиться до +17°. Удень очікується дощ, який ближче до вечора має послабшати.

