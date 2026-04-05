Доплати для пенсіонерів у Полтавській області почали нараховувати після внесення змін до закону про державний бюджет на 2026 рік, повідомляє Politeka.

Згідно з новими правилами, щомісячна надбавка для людей похилого віку, які потребують постійного догляду, зросла.

Розмір допомоги тепер становить 1 038 гривень замість попередніх 944,4 грн. Підвищення пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 595 гривень, що частково компенсує витрати на щоденні потреби.

Право на надбавку мають громадяни віком понад 80 років, які потребують сторонньої допомоги за медичними показаннями, і у яких немає працездатних родичів для щоденного догляду.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області не призначають тим, хто вже отримує державну допомогу через інвалідність або інші соціальні програми. Обов’язковою умовою є проходження лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу у догляді.

Для оформлення надбавки потрібно звернутися до медичного закладу, отримати висновок комісії та подати документи до Пенсійного фонду. До пакета входять паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про необхідність догляду та довідка про відсутність інших соціальних виплат.

Фахівці радять готувати всі документи заздалегідь та стежити за графіком роботи відділень Пенсійного фонду, щоб забезпечити своєчасне нарахування коштів.

Також варто зауважити, що для додаткової зручності органи соцзахисту наголошують на можливості попереднього запису та онлайн-консультацій щодо оформлення виплат.

