Доплаты пенсионерам в Полтавской области начали начислять после внесения изменений в закон о государственном бюджете на 2026 год, сообщает Politeka.

Согласно новым правилам, ежемесячная надбавка для пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе, возросла.

Размер помощи теперь составляет 1038 гривен вместо предыдущих 944,4 грн. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2595 гривен, что частично компенсирует расходы на ежедневные нужды.

Право на надбавку имеют граждане старше 80 лет, нуждающиеся в посторонней помощи по медицинским показаниям, и у которых нет трудоспособных родственников для ежедневного ухода.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области не назначаются тем, кто уже получает государственную помощь из-за инвалидности или других социальных программ. Обязательным условием является прохождение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающей потребность в уходе.

Для оформления надбавки следует обратиться в медицинское учреждение, получить заключение комиссии и подать документы в Пенсионный фонд. В пакет входят паспорт, идентификационный код, медицинское заключение о необходимости ухода и справка об отсутствии других социальных выплат.

Специалисты советуют готовить все документы заранее и следить за графиком работы отделений Пенсионного фонда для обеспечения своевременного начисления средств.

Также следует отметить, что для дополнительного удобства органы соцзащиты отмечают возможности предварительной записи и онлайн-консультаций по оформлению выплат.

