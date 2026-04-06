Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на уменьшение финансовой нагрузки, поддержку базовых потребностей и стабильность в регионе.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области предусматривает финансовую поддержку от БФ «Право на защиту» в рамках программы «Консорциум Реагирования – 2026», сообщает Politeka.

Выплаты охватывают внутренне перемещенные лица и местные жители и составляют от 1 800 до 4 100 гривен в месяц в зависимости от категории.

Программа работает в шести регионах: Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Основная цель – поддержка домохозяйств с низким доходом, оказавшихся в зоне риска или вынужденных покинуть собственное жилье из-за боевых действий.

Право на помощь имеют семьи, где среднемесячный доход на одного человека меньше 8422 гривны. В рамках пилотной регистрации предусмотрено участие для ВПЛ, которые переместились более 45 дней назад, но не более шести месяцев и проживают более 50 км от линии фронта или государственной границы.

Критерии отбора включают в себя статус занятости, наличие инвалидности или серьезного медицинского состояния, состав домохозяйства, возраст членов семьи, близость к фронту, тип населенного пункта и стратегии преодоления жизненных трудностей.

Для регистрации нужны документы: удостоверение личности, РНОКПП всех членов домохозяйства, действительный банковский счет в гривнах и подтверждение состава семьи и наличие уязвимостей. Выплаты поступают только на личный счет, не через карты «єПідтримка», «єМалятко», «єВідновлення» или «Дія.Картка».

Регистрация производится в пунктах или мобильными группами. Для маломобильных лиц организуют выезд мобильной команды. После проверки документов решение о включении принимается в течение нескольких недель, ориентировочный срок поступления средств – 4–6 недель.

Жителям советуют заранее подготовить документы и следить за графиком работы пунктов регистрации.

Для консультаций работает горячая линия 0800750104 (будни 09:00–18:00) и электронная почта cash.assistance@r2p.org.ua. Также доступно приложение «де Допомога», предоставляющее актуальные данные о выплатах, продуктовых наборах, одежде и предметах быта от фондов.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс