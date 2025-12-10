Известно, какая гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительной организацией «Каритас» во время подготовки к зиме 2025-2026, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации в Фейсбуке .

Проект «Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026» направлен на поддержку уязвимых домохозяйств, чтобы помочь им справиться с расходами на отопление и легче пережить холодный сезон.

Какая гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена

Денежная поддержка для приобретения твердого топлива для уязвимых домохозяйств в общинах области.

Денежная помощь на оплату коммунальных услуг жителям Изюмской общины.

Дрова в натуральном виде будут доставлены жителям МТП.

Поддержка оказывается людям, пострадавшим от войны и принадлежащим к одной из уязвимых категорий:

лица с инвалидностью или члены их семей;

люди с тяжелыми заболеваниями или члены домохозяйств таких лиц;

одинокие пожилые люди (60+) или домохозяйства из двух пожилых людей без поддержки родственников;

одинокие матери/родители или опекуны детей;

семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

беременные женщины и матери детей младше 3 лет;

одинокие женщины – главы домохозяйств.

Где будет действовать программа

Помощь смогут получить жители таких общин:

Мерефьянская;

Высочанская;

Нововодолажская;

Ольховская;

Песочинская;

город Изюм (в части пособия по оплате коммунальных услуг).

Проект призван обеспечить наиболее уязвимые семьи ресурсами, необходимыми для стабильного и безопасного прохождения зимнего периода.

