Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительной организацией «Каритас» во время подготовки к зиме 2025-2026.
Об этом говорится в сообщении организации в Фейсбуке .
Проект «Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026» направлен на поддержку уязвимых домохозяйств, чтобы помочь им справиться с расходами на отопление и легче пережить холодный сезон.
Какая гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена
- Денежная поддержка для приобретения твердого топлива для уязвимых домохозяйств в общинах области.
- Денежная помощь на оплату коммунальных услуг жителям Изюмской общины.
- Дрова в натуральном виде будут доставлены жителям МТП.
Поддержка оказывается людям, пострадавшим от войны и принадлежащим к одной из уязвимых категорий:
- лица с инвалидностью или члены их семей;
- люди с тяжелыми заболеваниями или члены домохозяйств таких лиц;
- одинокие пожилые люди (60+) или домохозяйства из двух пожилых людей без поддержки родственников;
- одинокие матери/родители или опекуны детей;
- семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- беременные женщины и матери детей младше 3 лет;
- одинокие женщины – главы домохозяйств.
Где будет действовать программа
Помощь смогут получить жители таких общин:
- Мерефьянская;
- Высочанская;
- Нововодолажская;
- Ольховская;
- Песочинская;
- город Изюм (в части пособия по оплате коммунальных услуг).
Проект призван обеспечить наиболее уязвимые семьи ресурсами, необходимыми для стабильного и безопасного прохождения зимнего периода.
