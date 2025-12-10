Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области произошло в ряде общин региона и больно ударило по финансовым возможностям жителей, пишет Politeka.net.

Как сообщает в Вознесенском горсовете, в городе в этом году произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области. Однако это не единственная община, которая ощутила перемены.

За централизованное водоснабжение обычные бытовые потребители теперь платят 34,89 грн. за кубический метр с НДС, водоотвод обходится в 11,06 грн. за кубический метр с НДС. Это первый существенный пересмотр расценок за последние несколько лет, и он ощутимо повлиял на семейные бюджеты.

Также в Южноукраинске установили тарифы для всех потребителей на услуги, предоставляемые коммунальным предприятием «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство» на территории Южноукраинского городского территориального общества, в таких размерах: водоснабжение – 43,08 грн. за м³, с НДС; водоотвод – 57,60 грн. за м³ с НДС.

Не менее ощутимым стало повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, в частности, в Очакове. Там новые цены на воду связаны с ростом стоимости энергоносов и сокращением объемов водоснабжения, а также многочисленными порывами на канализационных сетях.

Кроме этого, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) на 2026 год. В регионе за 1-й класс напряжения придется платить 648,15/649.08, а за второй класс напряжения – 2747/2752.39.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.