Ограничения движения транспорта во Львовской области создадут определенные неудобства водителям, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения транспорта во Львовской области будут действовать на дороге М-06 Киев-Чоп, сообщает Politeka.

По информации Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, ограничение движения во Львовской области будет введено 13 декабря для испытаний новых мостовых сооружений в селах Плавья и Тухолька.

Все эти мероприятия будут проведены для того, чтобы обеспечить безопасное функционирование после ремонта. Так, на трассе М-06 в Плавье и Тухольце с 12.00 до 16.00 будет действовать временное перекрытие.

В частности, мост через реку Бримовка на км 681+054 и поток в селе Тухолька на км 681+309 нуждаются в комплексных испытаниях на прочность перед вводом в эксплуатацию.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности водителей и надежную работу новых объектов. Таким образом, ограничение движения во Львовской области является кратковременным, но необходимым шагом для дальнейшего безопасного курсирования по данному участку.

Директор департамента дорожного хозяйства Львовской ОГА Орест Шуликовский подчеркнул, что дорога М-06 является ключевой магистралью государственного значения. Ежедневно по ней курсируют тысячи автомобилей, включая грузовой транспорт и гуманитарные грузы.

Поэтому проверка на прочность отремонтированных мостовых построек является обязательной процедурой. Она позволяет выявить потенциальные дефекты. Перекрытие будет производиться с 20-минутными интервалами полного закрытия, что предусматривает периодические остановки транспорта в течение указанного времени.

Водителей призывают планировать свои маршруты заранее и пользоваться альтернативными путями, чтобы избежать пробок и задержек.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения