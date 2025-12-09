Большое количество домохозяйств и бюджетных учреждений затронули повышение тарифов на отопление в Полтавской области, передает Politeka.

Как сообщает «Лубнитеплоэнерго», рост стоимости тепловой энергии связан с удорожанием производства, транспортировки и поставки ресурса.

Согласно действующему законодательству цены на тепло должны покрывать реальные и экономически обоснованные расходы предприятия. Предыдущий тариф был утвержден областным советом еще в августе 2024 года и формировался с учетом стоимости горячей воды, а также возможных затрат на ремонт и содержание тепловых пунктов. Тогда уровень возмещения себестоимости составил всего около 76%, поэтому пересмотр тарифов на 1 октября 2025 года был неизбежен.

Специалисты ОКВПТХ «Лубнитеплоэнерго» провели обновленные расчеты, подтверждающие существенное подорожание топливно-энергетических ресурсов. В частности, стоимость природного газа для населения составляет около 6183 грн. за тысячу кубометров, а для бюджетных учреждений и других категорий потребителей — более 13 тыс. грн.

Дополнительные расходы по транспортировке и распределению газа дополнительно увеличивают себестоимость тепловой энергии.

Ситуацию усложняет и рост цен на электроэнергию: за последние полгода средняя стоимость киловатт-часа превысила 8 грн. Это привело к повышению тарифов почти на 192% для населения и на 25% для бюджетных организаций. Удорожают также услуги водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине, что влияет на конечную цену производимого тепла.

Таким образом, повышение тарифов на отопление в Полтавской области – это результат комплексного роста расходов на газ, электроэнергию и содержание инфраструктуры. Это решение неизбежно сказывается как на расходах домохозяйств, так и работе бюджетных учреждений.

