Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области доступны только для определенной категории переселенцев.

В Днепропетровской области внутренне перемещенные могут получить бесплатные продуктовые наборы от общественной организации «Авалист», сообщает Politeka.net.

Об этом подробнее рассказали на странице организации в Фейсбуке .

В Павлоградском районе открыта регистрация на выдачу наборов продуктов длительного хранения для ВПЛ, которые переехали сюда в течение 2025 года. Помощь предназначена для людей с официальным статусом внутриперемещенных лиц, фактически проживающих в Павлограде. Первоначально будут рассматривать заявки прибывших в район после августа 2025 года.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области позволяют обеспечить базовые пищевые потребности семей и отдельных граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах после вынужденного переселения. Категория получателей определена как ВПЛ 2025 года.

Для участия необходимо предоставить пакет документов:

справку ВПЛ за 2025 год с действующим адресом проживания в Павлоградском районе;

паспорт или ID-карту вместе с выпиской о регистрации;

свидетельство о рождении для детей;

индивидуальный налоговый номер

Подать заявку можно, заполнив онлайн-форму. В то же время, регистрация не гарантирует автоматического получения помощи — после проверки документов и соответствия требованиям с отобранными заявителями свяжется специалист и сообщит дальнейшие шаги.

Программа реализуется на территории Днепропетровской области, в частности в Павлоградском районе, и целью поддержать внутренне перемещенных лиц, которые продолжают обустраивать свою жизнь после вынужденного переселения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.