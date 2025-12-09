В Днепропетровской области внутренне перемещенные могут получить бесплатные продуктовые наборы от общественной организации «Авалист», сообщает Politeka.net.
Об этом подробнее рассказали на странице организации в Фейсбуке .
В Павлоградском районе открыта регистрация на выдачу наборов продуктов длительного хранения для ВПЛ, которые переехали сюда в течение 2025 года. Помощь предназначена для людей с официальным статусом внутриперемещенных лиц, фактически проживающих в Павлограде. Первоначально будут рассматривать заявки прибывших в район после августа 2025 года.
Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области позволяют обеспечить базовые пищевые потребности семей и отдельных граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах после вынужденного переселения. Категория получателей определена как ВПЛ 2025 года.
Для участия необходимо предоставить пакет документов:
- справку ВПЛ за 2025 год с действующим адресом проживания в Павлоградском районе;
- паспорт или ID-карту вместе с выпиской о регистрации;
- свидетельство о рождении для детей;
- индивидуальный налоговый номер
Подать заявку можно, заполнив онлайн-форму. В то же время, регистрация не гарантирует автоматического получения помощи — после проверки документов и соответствия требованиям с отобранными заявителями свяжется специалист и сообщит дальнейшие шаги.
Программа реализуется на территории Днепропетровской области, в частности в Павлоградском районе, и целью поддержать внутренне перемещенных лиц, которые продолжают обустраивать свою жизнь после вынужденного переселения.
