Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області доступні лише для визначеної категорії переселенців.

У Дніпропетровській області внутрішньо переміщені особи можуть отримати безкоштовні продуктові набори від громадської організації «Аваліст», повідомляє Politeka.net.

Про це детальніше розповіли на сторінці організації у Фейсбук.

У Павлоградському районі відкрито реєстрацію на видачу наборів продуктів тривалого зберігання для ВПО, які переїхали сюди протягом 2025 року. Допомога призначена для людей з офіційним статусом внутрішньо переміщених осіб, які фактично проживають у Павлограді. Першочергово розглядатимуть заявки тих, хто прибув до району після серпня 2025 року.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області дозволяють забезпечити базові харчові потреби сімей та окремих громадян, що опинилися у складних обставинах після вимушеного переселення. Категорія отримувачів визначена як ВПО 2025 року.

Для участі необхідно подати пакет документів:

довідку ВПО за 2025 рік із чинною адресою проживання у Павлоградському районі;

паспорт або ID-картку разом із витягом про реєстрацію;

свідоцтво про народження для дітей;

індивідуальний податковий номер.

Подати заявку можна, заповнивши онлайн-форму. Водночас реєстрація не гарантує автоматичного отримання допомоги — після перевірки документів та відповідності вимогам з відібраними заявниками зв’яжеться фахівець та повідомить подальші кроки.

Програма реалізується на території Дніпропетровської області, зокрема у Павлоградському районі, і має на меті підтримати внутрішньо переміщених осіб, які продовжують облаштовувати своє життя після вимушеного переселення.

