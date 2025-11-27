Работа для пенсионеров в Днепре включает транспорт, производство и сервис, обеспечивая стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Днепре представлена ​​несколькими работодателями, которые открыли вакансии для кандидатов всех возрастов, сообщает Politeka.

Актуальные объявления размещены на портале work.ua. Среди них выделяется компания Way Up Drive, ищущая водителей такси. Сотрудники будут работать с транспортом фирмы через сервисы Uklon и Bolt. Оплата варьируется от 32000 до 42000 гривен, дополнительно предусмотрен процент от кассы. Гарантированные технически исправные автомобили, ежедневный расчет, гибкий график и приоритет в 40% заказов. Требования — опыт вождения не менее девяти месяцев, аккуратность, вежливость и ответственность. Возможно полное или частичное трудоустройство. Компания готова рассматривать студентов, лиц с инвалидностью и пенсионеров.

Производственное предприятие "Интерпайп" предлагает работу без обязательного опыта. Обучение проводит работодатель. Заработная плата составляет 20 000-35 000 гривен с выплатами дважды в месяц. Преимущества включают в себя пищевые дотации, бесплатный транспорт, медицинское страхование и возможность получить профессиональные навыки в металлургии. Позиция подходит для студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Фитнессеть Fit4You ищет уборщицу с оплатой около 10 000 гривен. Часовая ставка - 50 гривен, предусмотрено премии. Рабочее время — с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00. Основные задачи – уборка залов в соответствии со стандартами. Требования включают чистоплотность, пунктуальность, порядочность и отсутствие вредных привычек.

Работа для пенсионеров в Днепре включает транспорт, производство и сервис, обеспечивая стабильный доход, социальные гарантии и возможности развития даже для людей постарше.

