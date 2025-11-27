Работа для пенсионеров в Днепре представлена несколькими работодателями, которые открыли вакансии для кандидатов всех возрастов, сообщает Politeka.
Актуальные объявления размещены на портале work.ua. Среди них выделяется компания Way Up Drive, ищущая водителей такси. Сотрудники будут работать с транспортом фирмы через сервисы Uklon и Bolt. Оплата варьируется от 32000 до 42000 гривен, дополнительно предусмотрен процент от кассы. Гарантированные технически исправные автомобили, ежедневный расчет, гибкий график и приоритет в 40% заказов. Требования — опыт вождения не менее девяти месяцев, аккуратность, вежливость и ответственность. Возможно полное или частичное трудоустройство. Компания готова рассматривать студентов, лиц с инвалидностью и пенсионеров.
Производственное предприятие "Интерпайп" предлагает работу без обязательного опыта. Обучение проводит работодатель. Заработная плата составляет 20 000-35 000 гривен с выплатами дважды в месяц. Преимущества включают в себя пищевые дотации, бесплатный транспорт, медицинское страхование и возможность получить профессиональные навыки в металлургии. Позиция подходит для студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.
Фитнессеть Fit4You ищет уборщицу с оплатой около 10 000 гривен. Часовая ставка - 50 гривен, предусмотрено премии. Рабочее время — с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00. Основные задачи – уборка залов в соответствии со стандартами. Требования включают чистоплотность, пунктуальность, порядочность и отсутствие вредных привычек.
Работа для пенсионеров в Днепре включает транспорт, производство и сервис, обеспечивая стабильный доход, социальные гарантии и возможности развития даже для людей постарше.
