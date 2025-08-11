Днями Мінцифри повідомили про запуск нововведення, щоб легше отримувати виплати для ВПО у Дніпропетровській області.

Виплати для ВПО у Дніпропетровській області тепер можна буде отримати зручныше через нововведення для українців, повідомляє Politeka.

Про це детально розповів Юридичний порадник для ВПО.

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск Дія.Картки — нового онлайн-інструменту, що дозволяє отримувати всі державні виплати для ВПО у Дніпропетровській області на один рахунок.

Тепер не потрібно відкривати окрему картку для кожної програми соціальної допомоги — на одному рахунку можна буде отримувати кошти за різними напрямами, зокрема єПідтримка, єМалятко, єКнига, Пакунок школяра та інші.

Дія.Картка є цифровим мультирахунком, який можна активувати через партнерський банк у застосунку без необхідності особистого відвідування відділення.

Рахунок можна використовувати для:

отримання цільових державних виплат для ВПО у Дніпропетровській області за окремими програмами;

надходження нецільових виплат, таких як соціальна підтримка, пенсія, допомога внутрішньо переміщеним особам, виплати по безробіттю, дохід від військових облігацій;

зберігання власних коштів із можливістю вільного використання.

Хто може оформити

Послуга доступна всім повнолітнім громадянам України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків. Реєстрація здійснюється через застосунок Дія, підтвердження — через банк-партнер. Якщо банк пропонує пластикові носії, можна замовити і фізичний варіант.

Соцвиплати, доступні зараз

Програма єКнига — для українців, яким виповнилося 18 років після 1 січня 2024 року і не пізніше дня досягнення 19 років. Виплата становить 908,40 гривні.

Програма Ветеранський спорт — до 1 500 гривень на квартал для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Кошти можна витратити у межах кварталу на оплату занять у спортзалах чи придбання спортивних товарів.

Нові програми, зокрема Пакунок школяра та єМалятко, будуть додані найближчим часом.

