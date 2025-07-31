Ми зібрали важливу інформацію для українців літнього віку та з'ясували, які доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня

Українці можуть розраховувати на кілька різновидів грошових доплат для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня, які передбачені державою для підтримки найвразливіших категорій населення, повідомляє Politeka.net.

До таких доплат належать вікові надбавки, разова допомога до Дня Незалежності, а також компенсації для осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС чи проживають у зонах радіоактивного забруднення.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня за віком

Пенсіонери, яким у серпні 2025 року виповнюється 70, 75 чи 80 років, мають право на щомісячну вікову надбавку до своєї пенсії. Важливою умовою для її нарахування є розмір основної пенсії, який не повинен перевищувати 10 тисяч 340 грн 35 копійок.

Розмір надбавки залежить від вікової групи одержувача. Пенсіонери, які щойно досягли 70-річного віку, отримуватимуть додаткову суму до своєї пенсії у розмірі до 300 гривень щомісячно. Ця виплата нараховується до моменту досягнення ними 75 років. Ті громадяни, кому вже виповнилось 75 років, але ще не виповнилося 80, матимуть право на щомісячну доплату в розмірі до 456 грн. А от особи віком 80 років і старше отримають найбільшу надбавку — до 570 гривень щомісяця.

Разова виплата до Дня Незалежності

До Дня Незалежності України, який щороку відзначається у серпні, держава передбачила одноразову грошову допомогу для певних категорій пенсіонерів. Сума цієї виплати варіюється — від 450 до 3 тисяч 100 гривень. Розмір залежить від конкретної категорії одержувача та його статусу, встановленого органами соціального захисту або Пенсійного фонду.

Для тих пенсіонерів, які вже перебувають на обліку в Пенсійному фонді України як одержувачі пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, ця виплата буде призначена автоматично. Людям не доведеться подавати додаткові заяви чи звертатися до відповідних установ — гроші надійдуть на рахунок разом з пенсією або окремим платежем.

Надбавка для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС

Окрема категорія, яка також може претендувати на доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня, — це люди, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Згідно з українським законодавством, у 2025 році такі пенсіонери мають право на щомісячну доплату у розмірі прожиткового мінімуму для непрацюючих осіб. Станом на цей рік ця сума становить 2 тисячі 361 гривню.

Ця компенсація надається людям, які проживали на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, зокрема у зонах обов’язкового або добровільного відселення. Для отримання доплати необхідно, щоб особа проживала на такій території станом на 26 квітня 1986 року або переїхала туди в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Крім того, обов’язковою умовою є наявність офіційного статусу постраждалої особи внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтвердженого відповідними державними документами.

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