Мы собрали важную информацию для украинцев пожилого возраста и выяснили какие доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа

Украинцы могут рассчитывать на несколько разновидностей денежных доплат для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа, которые предусмотрены государством для поддержки самых уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.net.

К таким доплатам относятся возрастные надбавки, разовая помощь ко Дню Независимости, а также компенсации для лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС или проживающих в зонах радиоактивного загрязнения.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа по возрасту

Украинцы, которым в августе 2025 года исполняется 70, 75 или 80 лет, имеют право на ежемесячную возрастную надбавку к своей пенсии. Важным условием для ее начисления размер основной пенсии, который не должен превышать 10 тысяч 340 грн 35 копеек.

Размер прибавки зависит от возрастной группы получателя. Люди, только достигшие 70-летнего возраста, будут получать дополнительную сумму к своей пенсии в размере до 300 гривен ежемесячно. Эта выплата исчисляется к моменту достижения ими 75 лет. Те граждане, которым уже исполнилось 75 лет, но еще не исполнилось 80, будут иметь право на ежемесячную доплату в размере до 456 грн. А вот лица в возрасте 80 лет и старше получат самую большую надбавку - до 570 гривен ежемесячно.

Разовая выплата ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Украины, который ежегодно отмечается в августе, государство предусмотрело единовременную денежную помощь для определенных категорий. Сумма этой выплаты варьируется — от 450 до 3 тысяч 100 гривен.

Для тех пенсионеров, которые уже состоят на учете в Пенсионном фонде Украины как получатели пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания, эта выплата будет назначена автоматически. Людям не придется подавать дополнительные заявления или обращаться в соответствующие учреждения — деньги поступят на счет вместе с пенсией или отдельным платежом.

Прибавка для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

Отдельная категория, которая может претендовать на доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 августа, — это люди, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Согласно украинскому законодательству, в 2025 году такие пенсионеры имеют право на выплату в размере прожиточного минимума для неработающих. На этот год эта сумма составляет 2 тысячи 361 гривну.

Эта компенсация предоставляется людям, проживавшим на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в частности в зонах обязательного или добровольного отселения. Для получения денег необходимо, чтобы лицо проживало на такой территории по состоянию на 26 апреля 1986 года или переехало туда в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года. Кроме того, обязательным условием является наличие официального статуса пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы, подтвержденного соответствующими государственными документами.

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