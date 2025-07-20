Cтартувала програма одноразової грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Про це інформує пресслужба УВКБ ООН у Дніпропетровській області.

Cтартувала програма одноразової грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області. Кожен, хто відповідає критеріям, може отримати 10 800 гривень — по 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається тим, хто найбільше її потребує. У зв’язку з обмеженим фінансуванням, першочергово допомогу зможуть отримати представники вразливих категорій населення:

внутрішньо переміщені особи, які переїхали у межах України протягом останніх шести місяців та мають відповідну довідку ВПО;

громадяни, які повернулися з-за кордону після вимушеної евакуації через воєнні дії (за наявності документа, що підтверджує повернення).

При цьому обов’язковою умовою є:

відсутність аналогічної грошової допомоги протягом останніх трьох місяців;

доходи заявника не повинні перевищувати 5400 грн на одного члена родини на місяць.

Допомога надається поетапно — не в усіх населених пунктах одночасно. 18 липня 2025 року запис відкрито для мешканців села Кринички (Кам'янського району). Адреса прийому: вул. Центральна, 13 (Будинок культури).

Для реєстрації слід підготувати оригінали документів на кожного члена родини:

ідентифікаційний код (ІПН);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка заявника (картки «єДопомога» не приймаються);

свідоцтва про народження дітей (якщо є);

документ про законну опіку над дитиною (за потреби);

посвідчення про інвалідність або медична довідка (якщо актуально).

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