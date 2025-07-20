Стартовала программа единовременной денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Днепропетровской области.

Стартовала программа единовременной денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области. Каждый, кто отвечает критериям, может получить 10 800 гривен - по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев .

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется тем, кто больше ее нуждается. В связи с ограниченным финансированием, в первую очередь помощь смогут получить представители уязвимых категорий населения:

внутренне перемещенные лица, которые переехали в пределах Украины за последние шесть месяцев и имеют соответствующую справку ВПЛ;

граждане, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эвакуации из-за военных действий (при наличии документа, подтверждающего возврат).

При этом обязательным условием является:

отсутствие аналогичной денежной помощи за последние три месяца;

доходы заявителя не должны превышать 5400 грн. на одного члена семьи в месяц.

Помощь оказывается поэтапно – не во всех населенных пунктах одновременно. 18 июля 2025 года запись открыта для жителей села Кринички (Каменского района) . Адрес приёма: ул. Центральная, 13 (Дом культуры).

Для регистрации следует подготовить оригиналы документов на каждого члена семьи:

идентификационный код (ИНН);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта заявителя (карточки «епомощь» не принимаются);

свидетельства о рождении детей (если есть);

документ о законной опеке над ребенком (при необходимости);

удостоверение об инвалидности или медицинской справке (если актуально).

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