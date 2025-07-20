Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Днепропетровской области.
Стартовала программа единовременной денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области. Каждый, кто отвечает критериям, может получить 10 800 гривен - по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев .
Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется тем, кто больше ее нуждается. В связи с ограниченным финансированием, в первую очередь помощь смогут получить представители уязвимых категорий населения:
- внутренне перемещенные лица, которые переехали в пределах Украины за последние шесть месяцев и имеют соответствующую справку ВПЛ;
- граждане, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эвакуации из-за военных действий (при наличии документа, подтверждающего возврат).
При этом обязательным условием является:
- отсутствие аналогичной денежной помощи за последние три месяца;
- доходы заявителя не должны превышать 5400 грн. на одного члена семьи в месяц.
Помощь оказывается поэтапно – не во всех населенных пунктах одновременно. 18 июля 2025 года запись открыта для жителей села Кринички (Каменского района) . Адрес приёма: ул. Центральная, 13 (Дом культуры).
Для регистрации следует подготовить оригиналы документов на каждого члена семьи:
- идентификационный код (ИНН);
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- справка ВПЛ (при наличии);
- банковская карта заявителя (карточки «епомощь» не принимаются);
- свидетельства о рождении детей (если есть);
- документ о законной опеке над ребенком (при необходимости);
- удостоверение об инвалидности или медицинской справке (если актуально).
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