Відомі розміри грошової допомоги у Дніпропетровській області до Дня Незалежності у 2025 році.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області видається до Дня Незалежності тим українцям, які відповідають певгим категоріям, повідомляє Politeka.net.

Виплати надаються відповідно до законів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист та Про жертви нацистських переслідувань.

Кому і як нараховуються виплати у 2025 році

Порядок надання грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області визначено постановою Кабміну № 1396, яка регламентує соціальні гарантії для ветеранів, осіб із особливими трудовими заслугами перед державою, а також працівників, що виконують роботу в особливих умовах. У 2025 році механізм нарахування грошової допомоги залишився незмінним, і отримати виплати зможуть як пенсіонери, так і особи, що наразі перебувають на службі або працюють.

Пенсіонери, що мають відповідний статус, отримають виплати автоматично у серпні, разом із щомісячною пенсією. Звертатися до Пенсійного фонду або подавати окрему заяву не потрібно — виплати будуть здійснені без додаткових дій з боку одержувачів.

Військовослужбовці та працюючі ветерани

Ветерани, які нині проходять службу або працевлаштовані, але ще не вийшли на пенсію, також мають право на допомогу. У такому випадку кошти перераховуються не безпосередньо людині, а на рахунки установ, у яких вона працює чи служить. Для цього роботодавець повинен подати відповідну заявку та документи, що підтверджують статус працівника або службовця як ветерана. Важливо завчасно переконатися, що усі необхідні документи надано, інакше виплата може бути затримана або не нарахована.

Інші громадяни

Наприклад, колишні в’язні концтаборів, учасники війни, особи з особливими заслугами тощо), повинні самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Достатньо написати заяву у довільній формі та додати документи, що підтверджують статус.

Розміри грошової допомоги у Дніпропетровській області до Дня Незалежності у 2025 році

Залежно від категорії, розміри виплат становитимуть:

3 100 грн — для людей з інвалідністю I групи, отриманою внаслідок війни;

2 900 грн — для людей з інвалідністю II групи, спричиненої воєнними діями;

2 700 грн — для людей з інвалідністю III групи внаслідок війни;

1 000 гривень — для учасників бойових дій;

3 100 гривень — для осіб, які мають особливі заслуги перед державою;

650 гривень — для членів сімей осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною;

450 грн — для колишніх в’язнів нацистських концтаборів, гетто чи інших місць примусового утримання.

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