Статус переселенця можуть скасувати, а всі виплати для ВПО в Дніпропетровській області припиняються.

У липні набули чинності нові правила для переселенців, які вплинули на виплати для ВПО в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Це визначено постановою Кабінету Міністрів №376. Ці зміни стосуються порядку отримання державної фінансової допомоги та передбачають жорсткіший контроль за дотриманням вимог щодо перебування ВПО на території країни.

Держава надає щомісячні виплати для ВПО в Дніпропетровській області в розмірі 2000 гривень для дорослих і 3000 гривень для дітей та людей з інвалідністю. Крім того, переселенці мають право на додаткові пільги: безплатне навчання у державних навчальних закладах, доступ до гуманітарних програм, а також тимчасове звільнення від сплати іпотечних зобов’язань, якщо житло перебуває на окупованій території.

Однак із липня почав діяти новий порядок перевірки фактичного місця перебування переселенців, визначений постановою Кабінету Міністрів №376. Відтепер Міністерство фінансів отримало повноваження здійснювати перевірки, аби з’ясувати, чи дійсно особа перебуває в Україні.

Головний критерій — перебування на території держави безперервно щонайменше 90 днів. Якщо особа залишила країну більш ніж на три місяці без поважної причини, статус скасовується, а всі виплати для ВПО в Дніпропетровській області припиняються.

Разом з тим, закон передбачає виключення, за яких статус зберігається, навіть якщо особа перебуває за кордоном понад дозволений термін. До таких обставин належать лікування, участь у судових процесах, навчання, службові відрядження, супровід важкохворих дітей або участь у похованні родичів. Всі ці ситуації мають бути підтверджені відповідними документами.

Як наголошують в уряді, посилення контролю спрямоване на запобігання зловживанням — зокрема, випадкам, коли громадяни фактично проживають за межами України, але продовжують користуватися статусом переселенця і отримувати державну підтримку.

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