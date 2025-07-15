Статус переселенца могут быть отменены, а все выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области прекращаются.

В июле вступили в силу новые правила для переселенцев, повлиявших на выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Это определено постановлением Кабинета Министров №376. Эти изменения касаются порядка получения государственной финансовой помощи и предусматривают более жесткий контроль соблюдения требований о пребывании ВПЛ на территории страны.

Государство предоставляет ежемесячные выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области в размере 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей и людей с инвалидностью. Кроме того, переселенцы имеют право на дополнительные льготы: бесплатное обучение в государственных учебных заведениях, доступ к гуманитарным программам, а также временное освобождение от ипотечных обязательств, если жилье находится на оккупированной территории.

Однако с июля начал действовать новый порядок проверки фактического места нахождения переселенцев, определенный постановлением Кабинета Министров №376. Отныне Министерство финансов получило полномочия проводить проверки, чтобы выяснить, действительно ли лицо находится в Украине.

Главный критерий – пребывание на территории государства непрерывно не менее 90 дней. Если человек покинул страну более чем на три месяца без уважительной причины, статус отменяется, а все выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области прекращаются.

Вместе с тем, закон предусматривает исключения, при которых статус сохраняется, даже если лицо находится за границей сверх разрешенного срока. К таким обстоятельствам относятся лечение, участие в судебных процессах, обучение, служебные командировки, сопровождение тяжелобольных детей или участие в погребении родственников. Все эти ситуации должны быть подтверждены соответствующими документами.

Как отмечают в правительстве, усиление контроля направлено на предотвращение злоупотреблений — в частности, случаев, когда граждане фактически проживают за пределами Украины, но продолжают пользоваться статусом переселенца и получать государственную поддержку.

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