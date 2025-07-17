Згідно з нормативними положеннями, продовжити або поновити отримання виплати для ВПО в Дніпропетровській області можуть деякі категорії громадян.

Переселенці, які тимчасово перебували за кордоном, мають право поновити отримання виплати для ВПО в Дніпропетровській області після повернення в Україну, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

Згідно з нормативними положеннями, продовжити або поновити отримання виплати для ВПО в Дніпропетровській області можуть такі категорії громадян:

Особи, які вже отримували грошову допомогу до моменту виїзду за кордон, але з певних причин виїхали тимчасово;

Ті, кого було знято з обліку як ВПО, однак після повернення в Україну повторно зареєструвалися за місцем тимчасового проживання;

Особи, що втратили житло внаслідок збройної агресії чи залишили території, де тривають активні бойові дії чи встановлено окупаційний режим;

Громадяни, що добровільно відмовилися від допомоги чи яким її було скасовано, але тепер знову потребують підтримки держави.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що громадяни, які повернулися з-за кордону, можуть претендувати на поновлення допомоги, якщо:

відповідають індивідуальним критеріям вразливості , наприклад: мають статус особи з інвалідністю; отримують пенсію; є вагітними або мають дітей;

або підпадають під критерії для надання виплат на всю родину.

Варто зазначити, що на осіб, які повернулися в Україну, не поширюється обмеження, передбачене пунктом 8 Порядку — воно стосується скасування виплат у разі перебування за межами України понад 30 днів. Це правило не діє, якщо людина вже повернулася й повторно стала на облік як переселенець.

У разі, якщо виплати для ВПО в Дніпропетровській області було припинено внаслідок виїзду за кордон або втрати статусу, її можна поновити на строк до шести місяців, за умови повторного звернення до органів соціального захисту та відповідності встановленим вимогам.

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