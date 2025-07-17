Согласно нормативным положениям, продлить или возобновить получение выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области могут некоторые категории граждан.

Переселенцы, временно находившиеся за границей, имеют право возобновить получение выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области по возвращении в Украину, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте правительственного портала.

Согласно нормативным положениям, продлить или возобновить получение выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области могут следующие категории граждан:

Лица, уже получавшие денежную помощь до момента выезда за границу, но по определенным причинам уехали временно;

Те, кто был снят с учета как ВПЛ, однако по возвращении в Украину повторно зарегистрировались по месту временного проживания;

Лица, потерявшие жилье в результате вооруженной агрессии или покинувшие территории, где продолжаются активные боевые действия или установлен оккупационный режим;

Граждане, добровольно отказавшиеся от помощи или которым она была отменена, но теперь снова нуждаются в поддержке государства.

В Министерстве социальной политики отмечают, что вернувшиеся из-за границы граждане могут претендовать на возобновление помощи, если:

отвечают индивидуальным критериям уязвимости , например: имеют статус личности с инвалидностью; получают пенсию; являются беременными или имеют детей;

или подпадают под критерии для предоставления выплат на всю семью.

Следует отметить, что на вернувшихся в Украину лиц не распространяется ограничение, предусмотренное пунктом 8 Порядка — оно касается отмены выплат в случае пребывания за пределами Украины более 30 дней. Это правило не действует, если человек уже вернулся и повторно стал на учет как переселенец.

В случае, если выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области были прекращены вследствие выезда за границу или потери статуса, ее можно возобновить на срок до шести месяцев при повторном обращении в органы социальной защиты и соответствия установленным требованиям.

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