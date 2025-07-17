Переселенцы, временно находившиеся за границей, имеют право возобновить получение выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области по возвращении в Украину, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте правительственного портала.
Согласно нормативным положениям, продлить или возобновить получение выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области могут следующие категории граждан:
- Лица, уже получавшие денежную помощь до момента выезда за границу, но по определенным причинам уехали временно;
- Те, кто был снят с учета как ВПЛ, однако по возвращении в Украину повторно зарегистрировались по месту временного проживания;
- Лица, потерявшие жилье в результате вооруженной агрессии или покинувшие территории, где продолжаются активные боевые действия или установлен оккупационный режим;
- Граждане, добровольно отказавшиеся от помощи или которым она была отменена, но теперь снова нуждаются в поддержке государства.
В Министерстве социальной политики отмечают, что вернувшиеся из-за границы граждане могут претендовать на возобновление помощи, если:
-
отвечают индивидуальным критериям уязвимости, например:
-
имеют статус личности с инвалидностью;
-
получают пенсию;
-
являются беременными или имеют детей;
-
-
или подпадают под критерии для предоставления выплат на всю семью.
Следует отметить, что на вернувшихся в Украину лиц не распространяется ограничение, предусмотренное пунктом 8 Порядка — оно касается отмены выплат в случае пребывания за пределами Украины более 30 дней. Это правило не действует, если человек уже вернулся и повторно стал на учет как переселенец.
В случае, если выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области были прекращены вследствие выезда за границу или потери статуса, ее можно возобновить на срок до шести месяцев при повторном обращении в органы социальной защиты и соответствия установленным требованиям.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: что стоит знать о процессе выдачи.
Також Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: куда обращаться за недополученной помощью.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: украинцам облегчат поиск дома, какое нововведение готовится.