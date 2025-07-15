Новий графік руху поїздів у Дніпрі передбачає зупинки в популярних серед туристів і місцевих жителів населених пунктах

Новий графік руху поїздів у Дніпрі стосується декількох рейсах, тому пасажири повинні знати про зміни при плануванні поїздок, повідомляє Politeka.net.

"Укрзалізниця" анонсувала призначення нового зручного рейсу, який поєднає схід та захід країни, надаючи пасажирам більше варіантів для подорожей у літній сезон.

У липні мешканці Дніпропетровської області отримають додаткову можливість дістатися до західного регіону України — Закарпаття.

У Львові пасажири, які прибувають з Дніпра та Павлограда, зможуть здійснити пересадку на додатковий регіональний поїзд сполученням Чоп – Львів. Цей потяг курсуватиме у три дати: 17, 19 та 25 липня. Завдяки продуманому графіку пересадка відбуватиметься з мінімальним очікуванням, що особливо важливо для тих, хто подорожує з дітьми, літніми людьми або великою кількістю багажу.

Новий графік руху поїздів у Дніпрі передбачає зупинки в популярних серед туристів і місцевих жителів населених пунктах: Славське, Стрий, Мукачево. Це дозволить зручно дістатися не лише до обласного центру, а й до гірських курортів та прикордонних територій із виходом на закордонні напрямки.

Окрім гарних новин, "Укрзалізниця" повідомила і про тимчасовий новий графік руху приміських поїздів у Дніпрі, що курсують у межах Дніпропетровщини. Причиною стали невідкладні ремонтні роботи на окремих ділянках залізничного полотна. Пасажирам варто звернути увагу на оновлену інформацію, аби вчасно планувати маршрути.

Зокрема, після завершення реконструкції посадкової платформи на зупинному пункті 207-й км введено додаткову однохвилинну зупинку для низки приміських поїздів. Нововведення стосується таких поїздів:

№6110

№6122

№6124/6123

№6130

№6280

№7202

№7206

Також у дні 26 і 27 липня, а також 2 і 3 серпня, ще два поїзди зупинятимуться на платформі 207-й км:

№7202

№6110

"Укрзалізниця" закликає пасажирів уважно стежити за оновленнями щодо розкладу, адже ремонтні роботи тривають, і можливі подальші зміни. А також — заздалегідь планувати свої подорожі, особливо якщо вони передбачають пересадки, поїздки до Карпат чи подальші маршрути за кордон.

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