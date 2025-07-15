Новый график движения поездов в Днепре предполагает остановки в популярных среди туристов и местных жителей населенных пунктах

Новый график движения поездов в Днепре касается нескольких рейсов, поэтому пассажиры должны знать об изменениях при планировании поездок, сообщает Politeka.net.

"Укрзализныця" анонсировала назначение нового удобного рейса, соединяющего восток и запад страны, предоставляя пассажирам больше вариантов для путешествий в летний сезон.

В июле жители Днепропетровской области получат дополнительную возможность добраться до западного региона Украины – Закарпатья.

Во Львове пассажиры, прибывающие из Днепра и Павлограда, смогут осуществить пересадку на дополнительный региональный поезд сообщением Чоп – Львов. Этот состав будет курсировать в три даты: 17, 19 и 25 июля. Благодаря продуманному графику пересадка будет происходить с минимальным ожиданием, что особенно важно для путешествующих с детьми, пожилыми людьми или большим количеством багажа.

Новый график движения поездов в Днепре предполагает остановки в популярных среди туристов и местных жителей населенных пунктах: Славское, Стрый, Мукачево. Это позволит удобно добраться не только до областного центра, но и до горных курортов и приграничных территорий с выходом на зарубежные направления.

Кроме хороших новостей, "Укрзализныця" сообщила и о временном новом графике движения поездов в Днепре, курсирующих в пределах Днепропетровщины. Причиной послужили неотложные ремонтные работы на отдельных участках железнодорожного полотна. Пассажирам следует обратить внимание на обновленную информацию, чтобы своевременно планировать маршруты.

В частности, после завершения реконструкции посадочной платформы на остановочном пункте 207-й км введена дополнительная одноминутная остановка для ряда пригородных. Нововведение касается следующих экспрессов:

№6110

№6122

№6124/6123

№6130

№6280

№7202

№7206

Также в дни 26 и 27 июля, а также 2 и 3 августа еще два экспресса будут останавливаться на платформе 207-й км.

№7202

№6110

"Укрзализныця" призывает пассажиров внимательно следить за обновлениями по расписанию, ведь ремонтные работы продолжаются, и возможны дальнейшие изменения. А также заранее планировать свои путешествия, особенно если они предполагают пересадки, поездки в Карпаты или дальнейшие маршруты за границу.

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