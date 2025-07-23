Известны размеры денежной помощи в Днепропетровской области ко Дню Независимости в 2025 году.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области выдается ко Дню Независимости тем украинцам, которые отвечают определенным категориям, сообщает Politeka.net.

Выплаты предоставляются в соответствии с законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований.

Кому и как начисляются в 2025 году

Порядок предоставления денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области определен постановлением Кабмина № 1396, регламентирующим социальные гарантии для ветеранов, лиц с особыми трудовыми заслугами перед государством, а также работников, выполняющих работу в особых условиях. В 2025 году механизм начисления денежной помощи остался неизменным, и получить выплаты смогут как пенсионеры, так и находящиеся на службе или работающие лица.

Пенсионеры, имеющие соответствующий статус, получат их автоматически в августе вместе с ежемесячной пенсией. Обращаться в ПФУ или подавать отдельное заявление не нужно – выплаты будут произведены без дополнительных действий со стороны получателей.

Военнослужащие и работающие ветераны

Ветераны, которые проходят службу или трудоустроены, но еще не вышли на пенсию, также имеют право на помощь. В таком случае средства перечисляются не непосредственно человеку, а на счета учреждений, в которых он работает или служит. Для этого работодатель должен подать заявку и документы, подтверждающие статус работника или служащего как ветерана. Важно заранее убедиться, что все необходимые документы предоставлены, иначе выплата может быть задержана или не начислена.

Другие граждане

Например, бывшие узники концлагерей, участники войны, лица с особыми заслугами и т.п., должны самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Достаточно написать заявление в произвольной форме и придать документы, подтверждающие статус.

Размеры денежной помощи в Днепропетровской области ко Дню Независимости в 2025 году

В зависимости от категории размеры выплат составят:

3 100 грн - для людей с инвалидностью I группы, полученной в результате войны;

2 900 грн - для людей с инвалидностью II группы, вызванной военными действиями;

2 700 грн - для людей с инвалидностью III группы в результате войны;

1 000 гривен – для участников боевых действий;

3 100 гривен - для лиц, имеющих особые заслуги перед государством;

650 гривен - для членов семей лиц с особыми заслугами перед Родиной;

450 грн - для бывших узников нацистских концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания.

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