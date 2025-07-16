Підготовка до підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі є частиною загального процесу.

Очікується підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі, проте воно зачепить не всі послуги, якими користуються українці, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили у міській раді, зміни не стосуватимуться всіх сфер житлово-комунального господарства, а лише теплопостачання, виробленого Придніпровською теплоелектростанцією.

Компанія ДТЕК звернулася до міської влади з проєктом нового тарифу. Згідно з поданими розрахунками, вартість однієї гігакалорії тепла планують збільшити з чинних 841,36 гривні до 1 362,37 гривні. Таким чином, ціна може зрости на 521 гривню, що становить приблизно 1,6-кратне підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі.

Запропоноване зростання планується ввести в дію з 1 жовтня 2025 року і до 30 вересня 2026 року, тобто на весь наступний опалювальний сезон.

Попри те, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення, теплопостачальні підприємства зобов’язані формувати економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію. Органи місцевого самоврядування, у свою чергу, мають розглядати та затверджувати такі тарифи на плановий період. Навіть якщо нові ціни не застосовуються для населення, їх наявність є важливою для фінансової стійкості підприємств.

Підготовка до підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі є частиною загального процесу поступового переходу до ринкового формування цін у комунальному секторі. Цей підхід закладає основу для роботи підприємств після завершення воєнного стану та забезпечення їхньої технічної спроможності працювати в умовах зростаючих витрат.

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