Ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре, однако оно коснется не всех услуг, которыми пользуются украинцы, сообщает Politeka.net.

Как сообщили в городском совете, изменения не будут касаться всех сфер жилищно-коммунального хозяйства, а только теплоснабжения, произведенного Приднепровской теплоэлектростанцией.

Компания ДТЭК обратилась к городским властям с проектом новой стоимости. Согласно данным расчетам, стоимость одной гигакалории тепла планируют увеличить с действующих 841,36 гривны до 1 362,37 гривны. Таким образом, стоимость может вырасти на 521 гривну, что составляет примерно 1,6-кратное повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре.

Предложенный рост планируется ввести в действие с 1 октября 2025 г. и до 30 сентября 2026 года, то есть на весь последующий отопительный сезон.

Несмотря на то, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения, теплоснабжающие предприятия обязаны формировать экономически обоснованные цены на тепловую энергию. Органы местного самоуправления должны рассматривать и утверждать такие цены на плановый период. Даже если новые цены не применяются для населения, их наличие важно для финансовой устойчивости предприятий.

Подготовка к повышению тарифов на коммунальные услуги в Днепре является частью общего процесса постепенного перехода к рыночному формированию цен в коммунальном секторе. Этот подход закладывает основу для работы предприятий после завершения военного положения и обеспечения их технической способности работать в условиях растущих затрат.

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