Система суттєво спростить доступ громадян до актуальної інформації щодо наявного безкоштовного житла для ВПО у Дніпрі та інших регіонах України.

Планується впровадження нової Інформаційно-аналітичної системи, яка суттєво спростить доступ до інформації про безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у Міністерстві розвитку громад та територій.

З метою підвищення ефективності допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні планується впровадження нової Інформаційно-аналітичної системи, яка суттєво спростить доступ громадян до актуальної інформації щодо наявного безкоштовного житла для ВПО у Дніпрі та інших регіонах України.

Запровадження цієї системи стане важливим кроком у створенні єдиної централізованої бази даних, яка дозволить ефективно координувати процеси розселення, зменшити бюрократичне навантаження на людей і оперативно надавати необхідну допомогу. Основна мета — зробити пошук будинку максимально прозорим, швидким і зручним.

Передбачається, що нова платформа буде інтегрована з основними державними реєстрами та інформаційними системами. Це дозволить уникнути дублювання даних і забезпечити точну перевірку інформації щодо потреб та статусу кожного домогосподарства.

Постанова Кабінету Міністрів, що вже ухвалена, визначає ключові етапи реалізації цієї ініціативи, серед яких:

створення технічного ядра платформи;

розробка функціоналу для реєстрації та обробки звернень;

підключення до баз Міністерства соціальної політики, Мінцифри, Державної міграційної служби та інших відповідальних структур;

закріплення відповідальних органів, які будуть забезпечувати функціонування та адміністрування системи.

Цифрова система дозволить чітко і аргументовано формулювати потреби українських ВПО перед партнерами, що відкриває нові можливості для модернізації та відновлення житлової інфраструктури.

Очікується, що інформаційно-аналітична система безкоштовного житла для ВПО у Дніпрі буде повністю готова до запуску до 1 жовтня 2026 року.

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