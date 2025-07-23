Система существенно упростит доступ граждан к актуальной информации относительно имеющегося бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре и других регионах Украины.

Планируется внедрение новой Информационно-аналитической системы, которая существенно упростит доступ к информации о бесплатном жилье для ВПЛ в Днепре, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Министерстве развития общин и территорий.

В целях повышения эффективности помощи внутренне перемещенным лицам в Украине планируется внедрение новой Информационно-аналитической системы, которая существенно упростит доступ граждан к актуальной информации относительно имеющегося бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре и других регионах Украины.

Внедрение этого механизма станет важным шагом в создании единой централизованной базы данных, которая позволит эффективно координировать процессы расселения, уменьшить бюрократическую нагрузку на людей и оперативно оказывать необходимую помощь – сделать поиск дома максимально прозрачным, быстрым и удобным.

Предполагается, что новая платформа будет интегрирована с основными государственными регистрами и информационными механизмами. Это позволит избежать дублирования данных и обеспечить точную проверку информации о потребностях и статусе каждого домохозяйства.

Уже принятое постановление Кабинета Министров определяет ключевые этапы реализации этой инициативы, среди которых:

создание технического ядра платформы;

разработка функционала для регистрации и обработки обращений;

подключение к базам Министерства социальной политики, Минцифры, Государственной миграционной службы и других ответственных структур;

закрепление ответственных органов, обеспечивающих функционирование и администрирование механизма.

Цифровая система позволит четко и аргументированно формулировать потребности украинских ВПЛ перед партнерами, что открывает новые возможности модернизации и восстановления жилищной инфраструктуры.

Ожидается, что информационно-аналитическая система бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре будет полностью готова к запуску до 1 октября 2026 года.

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