Виплати для ВПО в Дніпропетровській області спрямовані на вразливі категорії переселенців.

Для підтримки громадян, що стали внутрішньо переміщеними особами, держава продовжує надавати Виплати для ВПО в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

У Пенсійного фонду України пояснили умови нарахування цієї допомоги, строки виплат і категорії осіб, які мають на неї право.

Виплати для ВПО в Дніпропетровській області спрямовані на вразливі категорії переселенців:

особи, які були змушені залишити домівки через бойові дії або виїхали з тимчасово окупованих територій;

громадяни, чиє житло зруйновано чи визнано непридатним для проживання;

новонароджені діти у родинах переселенців, які вже перебувають на обліку як переселенці.

Розмір виплат

3 000 грн щомісяця — для дітей та осіб з інвалідністю;

щомісяця — для дітей та осіб з інвалідністю; 2 000 грн — для інших категорій переселенців.

Виплати для ВПО в Дніпропетровській області призначається на 6 місяців — починаючи з місяця звернення (незалежно від точного дня подання заяви). Загальний термін отримання допомоги не перевищує 12 місяців, але можливе повторне призначення на ще один піврічний період за умови відповідності певним критеріям.

Повторне нарахування допомоги можливе, якщо:

середньомісячний дохід на одного члена родини не перевищує 9 444 грн ;

; у сім’ї є діти віком до 18 років (включаючи студентів ВПО, які навчаються за денною формою);

(включаючи студентів ВПО, які навчаються за денною формою); отримувач — особа з інвалідністю або пенсіонер ;

або ; мати або батько виховують дитину самостійно ;

; родина є багатодітною ;

; хтось із членів домогосподарства доглядає за дитиною чи дорослою особою з інвалідністю ;

; заявник проходить лікування або реабілітацію після поранення, отриманого внаслідок війни;

після поранення, отриманого внаслідок війни; переселенці віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі освіти й не мають власної сім’ї.

Ця підтримка є важливою складовою соціального захисту переселенців і дозволяє частково компенсувати витрати на проживання в умовах вимушеної зміни місця життя.

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