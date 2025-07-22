Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области направлены на уязвимые категории переселенцев.

Для поддержки граждан, ставших внутренне перемещенными лицами, государство продолжает предоставлять выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

В Пенсионном фонде Украины объяснили условия начисления этой помощи, сроки выплат и категории лиц, имеющих на нее право.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области направлены на уязвимые категории:

лица, вынужденные покинуть дома из-за боевых действий или уехавших с временно оккупированных территорий;

граждане, чье жилье разрушено или признано непригодным для проживания;

новорожденные дети в семьях переселенцев, которые уже состоят на учете.

Размер поддержки

3 000 грн ежемесячно - для детей и лиц с инвалидностью;

ежемесячно - для детей и лиц с инвалидностью; 2 000 грн - для других категорий переселенцев.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области назначаются на 6 месяцев — начиная с месяца обращения (независимо от точного дня подачи заявления). Общий срок получения пособия не превышает 12 месяцев, но возможно повторное назначение на еще один полугодовой период при условии соответствия определенным критериям.

Повторное начисление пособия возможно, если:

среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 грн ;

; в семье есть дети до 18 лет (включая студентов ВПЛ, обучающихся по дневной форме);

(включая студентов ВПЛ, обучающихся по дневной форме); получатель - лицо с инвалидностью или пенсионер ;

или ; мать или отец воспитывают ребенка самостоятельно ;

; семейства многодетная ;

; кто - то из членов домохозяйства ухаживает за ребенком или взрослым лицом с инвалидностью ;

; заявитель проходит лечение или реабилитацию после ранения, полученного в результате войны;

после ранения, полученного в результате войны; переселенцы в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся на дневной форме образования и не имеющие собственной семьи.

Эта поддержка является важной составной частью социальной защиты переселенцев и позволяет частично компенсировать расходы на проживание в условиях вынужденного изменения места жизни.

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