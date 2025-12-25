Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві в багатьох випадках стають для українців справжнім рятувальним колом.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються в межах проєкту Emergency Appeal благодійного фонду Карітас, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті фонду, внутрішньо переміщені особи можуть отримати абонементи на повноцінні гарячі обіди щодня, крім вихідних.

У такому форматі, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві пропонуються з повним дотриманням високих стандартів.

Організація спростовує стереотипи про скромні страви та неввічливий персонал: меню щодня різне, смачне та поживне, а черги охочих отримати обід доводять, що попит на допомогу залишається стабільно високим.

Кожен охочий може отримати абонемент на харчування протягом 30 днів. Щоб скористатися послугою, необхідно зареєструватися безпосередньо на місці.

Обід надають з 13:00 до 14:00. Платити за них не потрібно. Для реєстрації потрібно мати при собі паспорт, ІНН, довідку внутрішньо переміщеної особи та документ, який підтверджує належність до категорії вразливості.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві доступні багатодітним родинам, вагітним і годуючим матерям, важкохворим, людям з інвалідністю I-II групи, самотнім особам старше 60 років, а також одиноким батькам чи опікунам неповнолітніх дітей.

Карітас наголошує, що реєстрація дозволяє не лише отримувати харчування, а й отримати комплексну допомогу у межах проекту.

Окрім видачі обідів, організація реалізовує ініціативу «Благодійна їдальня». Її мета - забезпечувати гарячими стравами переселенців та безпритульних міста.

