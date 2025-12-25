Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве во многих случаях становятся для украинцев настоящим спасательным кругом.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются в рамках проекта Emergency Appeal благотворительного фонда Каритас, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте фонда, внутренне перемещенные лица могут получить абонементы на полноценные горячие обеды каждый день, кроме выходных.

В таком формате бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предлагаются с соблюдением высоких стандартов.

Организация опровергает стереотипы о скромных блюдах и невежливом персонале: меню ежедневно разное, вкусное и питательное, а очереди желающих получить обед доказывают, что спрос на помощь остается стабильно высоким.

Каждый желающий может получить абонемент в течение 30 дней. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться прямо на месте.

Обед предоставляют с 13:00 до 14:00. Платить за них не нужно. Для регистрации нужно иметь при себе паспорт, ИНН, справку внутри перемещенного лица и документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимости.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве доступны многодетным семьям, беременным и кормящим матерям, тяжелобольным, людям с инвалидностью I-II группы, одиноким лицам старше 60 лет, а также одиноким родителям или опекунам несовершеннолетних детей.

Каритас отмечает, что регистрация позволяет не только получать питание, но и получить комплексную помощь в рамках проекта.

Кроме выдачи обедов, организация реализует инициативу «Благотворительная столовая». Ее цель – обеспечивать горячими блюдами переселенцев и бездомных города.

