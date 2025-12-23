Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется в рамках правительственного пакета «Зимняя поддержка» и предусматривает единовременную выплату в размере 6 500 гривен для отдельных категорий граждан, сообщает Politeka.
Соответствующее решение Кабинет министров принял, опираясь на прошлогодний опыт реализации аналогичной инициативы, которая была направлена на поддержку людей, для которых зимний период является наиболее финансово сложным.
Выплата носит целевой характер и предоставляется один раз. Право на получение денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области в 2025 году получили несколько категорий населения.
Речь идет о детях из малообеспеченных семей, детях и лицах с инвалидностью, а также о тех, над которыми установлена опека или попечительство, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц.
Также в список получателей входят внутренне перемещенные лица с инвалидностью первой группы и одинокие пожилые люди. Именно эти группы государство определило как наиболее уязвимые в период зимних холодов.
Размер денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области не изменил все и составляет 6 500 гривен на одного получателя. Средства имеют четкое целевое назначение и могут использоваться исключительно для приобретения лекарств и вещей, необходимых для зимнего периода.
Получить поддержку можно двумя способами. Первый - онлайн через приложение "Дія", или же через личное обращение в отделения Пенсионного фонда Украины.
