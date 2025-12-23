Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области стала частью государственной программы поддержки социально уязвимых граждан в зимний период 2025/26 года.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется в рамках правительственного пакета «Зимняя поддержка» и предусматривает единовременную выплату в размере 6 500 гривен для отдельных категорий граждан, сообщает Politeka.

Соответствующее решение Кабинет министров принял, опираясь на прошлогодний опыт реализации аналогичной инициативы, которая была направлена ​​на поддержку людей, для которых зимний период является наиболее финансово сложным.

Выплата носит целевой характер и предоставляется один раз. Право на получение денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области в 2025 году получили несколько категорий населения.

Речь идет о детях из малообеспеченных семей, детях и лицах с инвалидностью, а также о тех, над которыми установлена ​​опека или попечительство, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц.

Также в список получателей входят внутренне перемещенные лица с инвалидностью первой группы и одинокие пожилые люди. Именно эти группы государство определило как наиболее уязвимые в период зимних холодов.

Размер денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области не изменил все и составляет 6 500 гривен на одного получателя. Средства имеют четкое целевое назначение и могут использоваться исключительно для приобретения лекарств и вещей, необходимых для зимнего периода.

Получить поддержку можно двумя способами. Первый - онлайн через приложение "Дія", или же через личное обращение в отделения Пенсионного фонда Украины.

