Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області стала частиною державної програми підтримки соціально вразливих громадян у зимовий період 2025/26 року.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надається в межах урядового пакета «Зимова підтримка» і передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для окремих категорій громадян, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив, спираючись на минулорічний досвід реалізації аналогічної ініціативи, яка була спрямована на підтримку людей, для яких зимовий період є найбільш фінансово складним.

Виплата має цільовий характер і надається один раз. Право на отримання грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Полтавській обоасті у 2025 році отримали кілька категорій населення.

Йдеться про дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, а також тих, над якими встановлено опіку або піклування, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб.

Також до списку отримувачів входять внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи та самотні літні люди. Саме ці групи держава визначила як найбільш вразливі у період зимових холодів.

Розмір грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області не змінивсі і становить 6 500 гривень на одного отримувача. Кошти мають чітке цільове призначення та можуть використовуватися виключно на придбання ліків і речей, необхідних для зимового періоду.

Отримати підтримку можна двома способами. Перший - онлайн через застосунок “Дія”, або ж через особисте звернення до відділень Пенсійного фонду України.

