У межах гуманітарної підтримки, за участі партнерських благодійних фондів надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

У Полтаві ВПО та пенсіонери мають можливість отримати безкоштовні продуктові набори завдяки діяльності гуманітарної організації «ВПО України», повідомляє Politeka.net.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті громадської організації.

ГО «ВПО України» у співпраці з місцевою владою, представниками бізнесу і громадськості, міжнародними благодійними й фінансовими організаціями забезпечує переселенцям гідне життя: надати житло, працевлаштувати, надати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Гуманітарний центр організації розташований за адресою: вулиця Соборності, 14. Прийом відвідувачів здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00. У суботу та неділю центр закритий.

У межах гуманітарної підтримки, за участі партнерських благодійних фондів, переселенці, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримують продуктові набори, а також мийні й гігієнічні засоби першої необхідності.

Одним із ключових напрямів роботи організації є юридичний супровід переселенців. Фахівці надають професійні консультації, під час яких роз’яснюють питання, пов’язані зі статусом переселенця, оформленням документів, отриманням державних виплат та соціальних гарантій. За потреби вони допомагають відновити втрачені документи та забезпечують захист прав громадян.

Переселенці також отримують постійну інформаційну підтримку. Організація надає актуальні роз’яснення щодо змін у законодавстві, інформує про державні та міжнародні програми у сферах освіти, працевлаштування та соціального захисту, а також забезпечує доступ до цифрових сервісів і корисних онлайн-інструментів, що спрощують інтеграцію у громаду.

Окрему увагу приділено сприянню працевлаштуванню. Консультанти допомагають переселенцям шукати вакансії, розповідають про програми зайнятості, пояснюють особливості трудового законодавства та супроводжують на всіх етапах — від складання резюме до адаптації на новому робочому місці.

Фахівці організації також підтримують у вирішенні житлових питань. Вони допомагають знайти тимчасове або постійне житло, координують розміщення у центрах компактного проживання та надають інформацію про доступні державні й міжнародні житлові програми.

Крім того, увага приділяється медичній та оздоровчій підтримці. Для переселенців організовують навчальні заходи з надання домедичної допомоги, тренінги для збереження фізичного та психологічного здоров’я, а також інформують про програми безоплатного забезпечення медикаментами та доступ до медичних послуг.

