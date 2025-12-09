Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області є наслідком збільшення витрат.

Великої кількості домогосподарств та бюджетних установ торкнулося підвищення тарифів на опалення в Полтавській області, передає Politeka.

Як повідомляє «Лубнитеплоенерго», зростання вартості теплової енергії пов’язане з подорожчанням виробництва, транспортування та постачання ресурсу.

Відповідно до чинного законодавства, тарифи на тепло повинні покривати реальні та економічно обґрунтовані витрати підприємства. Попередній тариф був затверджений обласною радою ще у серпні 2024 року й формувався з урахуванням вартості гарячої води, а також можливих витрат на ремонт і утримання теплових пунктів. Тоді рівень відшкодування собівартості становив лише близько 76%, тому перегляд тарифів на 1 жовтня 2025 року був неминучим.

Фахівці ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» провели оновлені розрахунки, які засвідчили суттєве подорожчання паливно-енергетичних ресурсів. Зокрема, вартість природного газу для населення становить близько 6183 грн за тисячу кубометрів, а для бюджетних установ та інших категорій споживачів — понад 13 тис. грн.

Додаткові витрати на транспортування та розподіл газу додатково збільшують собівартість теплової енергії.

Ситуацію ускладнює й зростання ціни електроенергії: за останні пів року середня вартість кіловат-години перевищила 8 грн. Це спричинило підвищення тарифів майже на 192% для населення та на 25% для бюджетних організацій. Дорожчають також послуги водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині, що впливає на кінцеву ціну виробленого тепла.

Таким чином, підвищення тарифів на опалення в Полтавській області — це результат комплексного зростання витрат на газ, електроенергію та утримання інфраструктури. Це рішення неминуче позначається як на витратах домогосподарств, так і на роботі бюджетних установ.

