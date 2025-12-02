Подорожчання продуктів у Полтавській області у листопаді 2025 року вже відчутно вплинуло на щоденні витрати жителів, повідомляє Politeka.

Ціни на основні товари продовжують зростати, а покупці змушені уважніше підходити до формування кошика та шукати вигідні пропозиції в різних супермаркетах.

Найбільший приріст зафіксовано серед овочів. Кілограм помідорів нині коштує близько 128 гривень, що на 50 грн більше порівняно з жовтнем. У торгових мережах розцінки різняться: Auchan — 119,90, Megamarket — 133,80, Metro — 119,60, Novus — 139 грн.

Крупи демонструють більш поступове зростання. Пропарений довгий рис продають по 53,43 грн за кілограм, що на 1,8 грн більше, ніж у попередньому місяці. У супермаркетах Auchan ціна — 60,10, Megamarket — 58,30, Metro — 41,90.

Молочні вироби також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл коштують близько 38,13 грн, а масло «Яготинське» 73% вагою 200 г — 115 грн. У різних мережах вартість варіюється: Metro — 116,48, Auchan — 114,60, Novus — 114.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Полтавській області пов’язане із сезонним зниженням врожаю, зростанням логістичних витрат та підвищенням закупівельної ціни. Найбільше відчутно здорожчання овочевих культур, тоді як крупи та молочні вироби дорожчають поступово.

Місцеві жителі зазначають, що щомісячний продуктовий кошик став важчим для бюджету. Фахівці радять планувати закупівлі заздалегідь, порівнювати ціни у різних торгових точках і користуватися акційними пропозиціями, щоб зменшити вплив підвищення вартості на сімейні витрати.

