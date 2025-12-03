У новому графіку руху поїздів з Ужгородаі з’явився нічний експрес, проте це ще не всі зміни.

Новий графік руху поїздів з Ужгорода вводиться "Укрзалізницею" з початку грудня, проте зміни стосуються не всіх рейсів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм.

У новому розкладі Укрзалізниці з’явився нічний експрес №7/346 — 347/8, який сполучає Ужгород та Відень і складається зі спальних вагонів європейського зразка. Він курсуватиме новозбудованою євроколією, проходячи через всю територію Угорщини та роблячи зупинку у Будапешті на станції Келенфельд. Прибуття заплановане на ранкові години.

Новий графік руху поїздів з Ужгорода:

Відправлення — о 23:19, прибуття до Відня — о 8:53.

Зворотне відправлення з Відня — о 19:08, прибуття до Ужгорода — о 6:15.

У Будапешті поїзд зупинятиметься на станції Феріхедь, зручній для трансферу до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста. Станція Будапешт — Келенфельд є ключовим транспортним вузлом із легким доступом до нової гілки метро, що полегшує пересадки у столиці Угорщини.

Експрес передбачає узгоджену пересадку на №749/750 Ужгород — Київ у Чопі, що забезпечує зручне сполучення з українськими напрямками.

Запуск рейсу у грудні 2025 року став результатом багатомісячної спільної роботи Укрзалізниці з угорською залізницею MÁV та австрійською ÖBB.

Варто також зазначити, що у новому графіку УЗ скоротила час у дорозі для пасажирів безпересадкових вагонів Київ — Відень більш ніж на дві години. Крім того, домовлено про збільшення кількості місць на рейсі №143/146 на 25% за рахунок співпраці з угорськими залізничниками.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: хто може звернутись за виплатами, перелік категорій.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: жителі помітили зростання цін.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд в Ужгороді: до яких сюрпризів варто бути готовими.